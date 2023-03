Migrazione e integrazione, progetto Prefettura di Ragusa

E' stato pubblicato, in versione integrale, sul sito internet della Prefettura di Ragusa l’Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner di progetto, della Prefettura di Ragusa interessati alla presentazione di una proposta progettuale a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020- Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2.3 – “Capacity building”, attraverso il quale si invitano i soggetti terzi, in possesso dei requisiti, a proporre la propria migliore offerta per il progetto, sia in termini economici sia in termini tecnici e qualitativi, da presentare al Ministero dell’Interno per l’ammissione al finanziamento. Il progetto avrà una durata presumibile di 10 mesi, le risorse stimate da destinare al finanziamento delle attività riportate nell’Avviso sono pari a euro 115.000 IVA inclusa.

L’obiettivo generale della proposta progettuale riguarda la promozione di una risposta integrata ai principali fabbisogni emersi dal territorio, con particolare riferimento alla agevolazione allo accesso ai servizi pubblico-privati da parte dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti, ed alle criticità - da parte degli stessi servizi - nella presa in carico e nella gestione delle necessità segnalate; tali elementi comportano un costante aumento delle complessità in tema di governance a livello territoriale del fenomeno migratorio e un ulteriore appesantimento degli uffici prefettizi già coinvolti nella gestione delle attività connesse agli sbarchi ed in generale nella gestione delle attività e delle procedure connesse alla presenza e alla movimentazione dei cittadini stranieri sul territorio.

Per partecipare alla selezione, i soggetti partecipanti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all’Ufficio Protocollo della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 23 marzo 2023.