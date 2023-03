Canicattini, confisca auto a chi non paga sanzioni per abbandono di rifiuti

L’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni guidata dal Sindaco Paolo Amenta aumenta i controlli nei confronti di chi abbandona rifiuti nel proprio territorio e non prova rispetto per un patrimonio collettivo di valore, così come nei confronti della salute dei cittadini, e non provvede, altresì, al pagamento delle sanzioni amministrative che gli sono state comminate per l’illecito commesso.

Su proposta dell’Assessore alla Gestione dei Rifiuti e della Differenziata, Ivan Liistro, di comune accordo con i colleghi di Giunta e con il Comando di Polizia Municipale, l’Amministrazione comunale canicattinese ha infatti approvato lo scorso 10 marzo 2023 la delibera n. 22 che prevede la confisca del mezzo usato per abbandonare i rifiuti, nel caso in cui, come spesso accade, gli interessati ritengono di non ottemperare al pagamento della multa, anche in misura ridotta, che a questo punto, come riportato nel dispositivo della delibera, si dimostra “spesso inidonea a raggiungere le funzioni sue proprie di prevenzione, di repressione e contestuale rieducazione” dei trasgressori.