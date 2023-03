Vittoria, l'addio a Padre Calì: è stato uno degli uomini simbolo della città

L'ultimo saluto a monsignor Giuseppe Calì lo hanno dato, nella basilica di San Giovanni, a Vittoria, tre generazioni di vittoriesi che hanno potuto godere dell'amicizia, dei consigli, dell'esempio di un vero educatore al servizio di una città dalle varie anime. Monsignor Calì, uno degli uomini simbolo della storia di Vittoria, era stato ordinato sacerdote il 29 giugno del 1953 e per 25 anni, è stato arciprete e parroco della basilica di San Giovanni. Nell’omelia, il vescovo della diocesi di Ragusa, La Placa, ha ricordato la figura di Calì, la «ricchezza della sua vita sacerdotale vissuta come dono e nel servizio concreto ai fratelli». Il vescovo ha aggiunto: «Quella di padre Calì e stata una esistenza vissuta per amore. Ha vissuto una fede essenziale, concreta, coerente. In chiesa le autorità civili e militare a rendere omaggio a Padre Calì, scomparso a quasi 96 anni.

FOTO Franco Assenza