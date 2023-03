Amministrative, Emiliano Abramo rinuncia alla candidatura a sindaco di Catania

Emiliano Abramo ha rinunciato alla candidatura a sindaco di Catania, una proposta avanzata dal fronte progressista solo due giorni fa. “Se pur onorato dalla proposta ricevuta – dice – mi duole comunicare la rinuncia spinto da motivi personali e familiari”. Per Abramo la solidarietà del Pd e del Movimento 5 Stelle che ora cercheranno un altro nome da proporre per la guida della città all’ombra dell’Elefante.

“Assicuro comunque con fermezza la volontà di dare il mio contributo continuando l’impegno nella virtuosa esperienza della Comunità di Sant’Egidio, nel Cda dell’Ateneo e nei diversi ambiti che mi vedono coinvolto”, aggiunge Abramo nella sua nota in cui comunica la sua rinuncia alla candidatura. “Esprimo sincera gratitudine anche alle forze civiche e ai sindacati che hanno animato i tavoli tematici e alle tante persone che in questi giorni mi hanno raggiunto con messaggi di stima e di affetto – prosegue – Continuando a sostenere il lavoro di queste forze della coalizione in città auspico un clima sereno in campagna elettorale dove al centro ritorni il bene della collettività e l’ascolto reale che le tante esperienze virtuose, in vari modi, chiedono in questi giorni che ci separano dal voto come un appello accorato, consapevoli che ci giochiamo il presente in una città alla quale in tanti hanno provato a rubare il futuro”