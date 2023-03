Trovati 5 micro telefonini nel muro di cinta del carcere di Agrigento

Cinque micro cellulari e tre carica batterie: è quanto rinvenuto all'interno di un sacchetto di plastica, sul muro di cinta della casa circondariale Pasquale Di Lorenzo, ad Agrigento. Il "bottino" è stato trovato da alcuni agenti penitenziari al termine di un giro di perlustrazione per il turno serale. Il tutto è stato sequestrato e sono in corso le indagini per fare chiarezza sull'accaduto. Gli inquirenti non escludono che il sacchetto sia stato lasciato sul muro di cinta da un drone, in attesa che qualcuno dei detenuti lo raccogliesse l'indomani durante l'ora d'aria.