Smantellato un giro di droga a Trapani, eseguite 4 misure cautelari

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, su richiesta della competente DDA, nei confronti di 4 indagati (2 divieti di dimora nella provincia di Trapani e 2 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, ndr) per cui si è ritenuto sussistano gravi indizi di colpevolezza, a vario titolo, in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish, mentre ulteriori sette sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria in stato di libertà per i medesimi reati.

Secondo gli inquirenti, la cessione della droga era gestita da un gruppo di spacciatori trapanesi ed extracomunitari che agivano, in concorso fra loro, negli stretti vicoli del centro cittadino durante l'intero arco della giornata, con un modus operandi ormai ben collaudato. Parte dello stupefacente veniva invece periodicamente inviato sull'isola di Marettimo, utilizzando come copertura il locale commercio ambulante della frutta.