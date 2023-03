Rubano in un albergo di Isnello: presi 4 palermitani, due sono donne

Devono rispondere di furto aggravato i quattro giovani palermitani arrestati nelle scorse ore all'interno di un hotel, ad Isnello (PA). Incastrati dai sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri della Compagnia di Cefalù li hanno colti in flagrante nella struttura, attualmente chiusa per la stagione invernale, dove avevano fatto irruzione per portar via diversi beni, tra cui anche un televisore, un compressore e un caricabatteria per auto. Ad allertare i militari il proprietario dell'albergo. Nel corso di una perquisizione, i quattro arrestati, poco più che ventenni, e tra i quali anche due donne, sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso e una pistola giocattolo.

Gli arresti sono stati convalidati dal Gup di Termini Imerese.

Stando alle indagini ci sarebbe anche un quinto indagato, tuttora in corso di identificazione.