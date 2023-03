Noto, trovata in un muro a secco a San Corrado di fuori una pistola con proiettili

Agenti del Commissariato di P.S. di Noto, a seguito di servizi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori, hanno rinvenuto, in un muro a secco di una villa sita a San Corrado di Fuori, una busta in cellophane contenente 6 cartucce ed una pistola Beretta calibro 9.

La pistola, sottoposta a sequestro, sarà oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi per capire se l’arma sia stata usata per commettere reati.

Inoltre, nella località archeologica di Noto Antica, i polizotti rinvenivano una valigia provento di furto contenente abiti di un certo valore ed alcuni effetti personali.

A seguito di ulteriori accertamenti gli agenti individuavano il proprietario a cui veniva restituito il mal tolto.

Infine, veniva rinvenuta un’ autovettura che, ad un controllo, risultava essere provento di un furto perpetrato ad Avola il 12 marzo scorso.

L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.