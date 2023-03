Nell’ambito dei quotidiani controlli a coloro che a Siracusa sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un giovane di 30 anni per il reato di evasione dagli arresti domiciliari ed un altro di 25 anni, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale risultato assente al controllo in un orario in cui deve permanere in casa.