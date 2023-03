Migranti, da Lampedusa al via i trasferimenti verso Reggio Calabria e Porto Empedocle

Sono 598, dei 1.905 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, imbarcati sulla nave Diciotti che farà rotta verso Reggio Calabria. A seguire - secondo quanto è stato disposto dalla Prefettura di Agrigento - altri 250 immigrati lasceranno i padiglioni di contrada Imbriacola e verranno accompagnati al porto dove il traghetto di linea li porterà a Porto Empedocle. Altri 80 partiranno con una motovedetta della Guardia di finanza sempre per Porto Empedocle. Nella struttura di primissima accoglienza, che nei giorni scorsi è arrivata ad ospitare anche 3 mila persone, dovrebbero rimanere 977 migranti a fronte di poco meno di 400 posti. La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, è al lavoro per pianificare ulteriori trasferimenti per la serata e per domani. Da venerdì, a causa del mare mosso, non si registrano sbarchi. Ma le condizioni meteomarine sono migliorate da ieri.

Foto Ansa