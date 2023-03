Repliche straordinarie al Teatro Biondo di Palermo per "Se son fiori moriranno" di Rosario Palazzolo

Dal 16 al 19 marzo, nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, dopo il sold out del debutto, torna in scena con quattro repliche straordinarie lo spettacolo Se son fiori moriranno, scritto e diretto da Rosario Palazzolo, con Simona Malato, Chiara Peritore e Delia Calò.

Prodotto dal Biondo, lo spettacolo è un ulteriore tassello di una ricerca che l’autore porta avanti sui rapporti tra realtà e immaginazione, tra la concretezza di un mondo crudo e spesso insostenibile e la creazione artistica. Le scene e i costumi sono di Mela Dell’Erba, le musiche originali di Gianluca Misiti, le luci di Gabriele Gugliara.

In questo nuovo lavoro, presentato in prima nazionale al Biondo lo scorso febbraio, Palazzolo pone al centro dell’indagine teatrale il concetto di immaginazione, intorno al quale ruota la vita stessa di ogni artista. A dare corpo alle suggestioni dell’autore sono una madre, interpreta magistralmente da Simona Malato, una figlia, Chiara Peritore, una voce seduta tra il pubblico, Delia Calò, che tiene le fila tra realtà e immaginazione, e un’agonia lunga quindici anni: la ragazza, infatti, è in stato vegetativo; solo in determinati momenti si sveglia da questo sonno perenne, concedendo alla madre un barlume di speranza, ma forse è solo il potere dell’immaginazione a dare corpo a un desiderio profondo.

Il pubblico diventa un comprimario silenzioso, che osserva e giudica, al quale la donna si rivolge – con la lingua informe, surreale, ironica e penitente propria della scrittura di Palazzolo – per cercare conforto, nel tentativo di condividere la responsabilità di un fardello troppo pesante da reggere.

Teatro Biondo di Palermo, Sala Strehler - dal 16 al 19 marzo 2023

Se son fiori moriranno

testo e regia Rosario Palazzolo

scene e costumi Mela Dell’Erba

musiche originali Gianluca Misiti

light designer Gabriele Gugliara

con Simona Malato, Chiara Peritore

e la voce di Delia Calò

aiuto regia Angelo Grasso

direttore di scena Sergio Beghi

coordinatore dei servizi tecnici Giuseppe Baiamonte

macchinisti Giuseppe Macaluso, Gaetano Presti

scene realizzate con la collaborazione degli studenti del Corso di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Palermo: Salvatore Emanuele, Gaia Giacalone, Simona Saiola, Micol Adelaide Spina

produzione Teatro Biondo Palermo

durata: 1 ora e 20 min.

Calendario delle rappresentazioni:

gio. 16 mar. ore 21.00

ven. 17 mar. ore 17.00

sab. 18 mar. ore 17.00

dom. 19 mar. ore 20.00

FOTO © rosellina garbo 2023