I vigili del fuoco del Distaccamento di Modica sono intervenuti a in via Brindisi, a Ispica, dove era parcheggiato un furgone bar-paninoteca che ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. La bombola che alimentava alcuni impianti di cottura è scoppiata, danneggiando la facciata di un palazzo. Non ci sono feriti. L'incendio è stato spento e l'area è stata messa in sicurezza,