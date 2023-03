Siracusa, donazione a Oncologia dell'Asp in memoria di Angela Di Pietro

I familiari di Angela Di Pietro, venuta a mancare il 2 dicembre 2019, hanno donato un monitor multi parametrico al reparto oncologico dell’Asp di Siracusa, frutto di parte del ricavato della vendita del testo “Angela, una vita donata” che dà testimonianza della vita, delle opere e della fede di Angela Di Pietro soprattutto negli anni della malattia.

A consegnare il dono nelle mani del commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra è stata la sorella Pasqualina Di Pietro, presenti alla cerimonia di consegna, inoltre, il direttore sanitario Salvatore Madonia, il direttore medico di presidio Antonio La Ferla, il direttore del reparto di Oncologia Paolo Tralongo, il sindaco di Avola Rossana Cannata e i deputati Luca Cannata e Carlo Auteri: “Abbiamo scelto di dividere equamente il ricavato della vendita del libro tra il Monastero delle Suore Carmelitane Scalze di Noto e il reparto che ha avuto in cura mia sorella – ha spiegato Pasqualina Di Pietro – poiché questo gesto sintetizza bene la vita terrena di Angela, la cui preghiera, come quella delle Carmelitane, avrebbe trovato compimento solo se fosse stata seguita dalle opere, come la dedizione di chi è impegnato professionalmente, e non solo, nel reparto oncologico dell’Asp di Siracusa”.