Siracusa, otto giornalisti della stampa turistica nazionale ricevuti a Palazzo Vermexio

Otto giornalisti di testate italiane specializzate in turismo sono stati ricevuti stamattina, nella sala “Raffaello Caracciolo” di Palazzo Vermexio, dal sindaco Francesco Italia. L’incontro, al quale ha partecipato anche l’assessore alla Cultura Fabio Granata, rientrava in un programma di visite di tre giorni che il gruppo sta effettuando nella nostra provincia.

Italia e Granata hanno intrattenuto gli ospiti, alcuni dei quali per la prima volta in città, parlando del patrimonio storico, culturale e ambientale per poi soffermarsi sugli eventi che fanno da richiamo turistico: innanzitutto le Rappresentazioni classiche della Fondazione Inda, ma anche l’Ortigia film festival e l’Ortigia sound system. La contemporanea presenza in Piazza Duomo di studenti per il Pi Greco Day ha offerto lo spunto per parlare del rapporto tra Siracusa e Archimede, ma la conversazione ha toccato vari temi: da quello della città come set cinematografico sempre più richiesto alla festa di Santa Lucia, al Seppellimento dipinto da Caravaggio ed esposto, alla Borgata, nella basilica dedicata alla patrona.

Stimolato dalla domande dei giornalisti, il sindaco Italia ha parlato inoltre di promozione e fruizione turistica accennando, infine, a due novità che si materializzeranno nei prossimi mesi: un’importante mostra collettiva di arte contemporanea con opere inedite; la scelta di Siracusa, da parte di una produzione internazionale, come set per una serie di Netflix.

La comitiva di giornalisti è composta da Nadia Pasqual, Germana Cabrelle (Economy magazine, Io donna, The travel news), Ivana Gabriella Cenci (Veraclasse.it), Massimo Terracina (Gist magazine e 2morrow.it), Roberta Nicosia (The travel news, Quality travel, Italia a tavola e Check-in), Vittorio Giannella (La freccia, Lonely planet magazine e Confidenze), Massimiliano Rella (Gambero rosso, Vdg magazine, FiorFiore in cucina coop e In viaggio) e Alessandra Sessa (Style.corriere.it).

Il gruppo, accompagnato da guide, oggi ha visitato Ortigia e il Parco Archelogico. Domani si recherà a Vendicari, alla Villa del Tellaro e a Noto. La tre giorni si chiuderà giovedì mattina con una giro in barca per ammirare le grotte marine a cui seguirà la visita del Teatro dei pupi.