Gli incendi ad Avola Antica nell'agosto del 2020: in 4 sotto processo

Si è conclusa con quattro rinvii a giudizio e una sentenza di non luogo a procedere l'udienza preliminare relativa all'inchiesta "Hybla", sugli incendi nell'area di Avola antica e nella riserva di Cava Grande del Cassibile avvenuti il 14 agosto del 2020.

Il Gup del Tribunale di Siracusa ha invece pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti del dirigente del Comune di Avola imputato di avere omesso di predisporre e sottoporre al Consiglio Comunale di Avola l'atto di aggiornamento dell'elenco catastale dei soprassuoli gia' percorsi dal fuoco, in quanto non e' stato ritenuto competente a provvedervi.

L'apertura del dibattimento del processo e' stata fissata per il 16 febbraio del 2024. Nel corso dell'udienza e' stata accolta dal Gip la costituzione di parte civile del Comune di Avola e delle associazioni Legambiente, Natura Sicula e Acquanuvena, difese dall'avvocato Paolo Tuttoilmondo.