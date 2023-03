Forza Italia, la nuova squadra di Caruso: quattro deputati in pole position

Gli azzurri siciliani vogliono rilanciare il partito (come richiesto da Berlusconi in persona che a Caruso ha chiesto di creare sintonia tra le varie anime della galassia forzista). “Non allontaneremo nessuno, servono nuove energie ma non per togliere di mezzo qualcuno, vogliamo semmai valorizzare il patrimonio esistente implementandolo con nuove possibilità: l’unico risultato che ci interessa è aumentare la potenzialità di Forza Italia sarebbe da stupidi non coglierla”, ha detto Marcello Caruso a Live Sicilia. Nessuna lista di proscrizione, dunque. Ma una riorganizzazione porterà inevitabilmente alla formazione di nuovi equilibri, complice l’idea di aprire le porte a nuova classe dirigente. Realisticamente saranno i deputati regionali azzurri ad affiancare Caruso nel lavoro a livello provinciale: Riccardo Gennuso a Siracusa, Stefano Pellegrino a Trapani, Bernardette Grasso a Messina e Marco Falcone a Catania.