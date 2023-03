Acate, la sciarpa finisce tra gli ingranaggi del trapano: 91enne muore strangolato

Un 91enne di Acate, Antonino Campo, ipovedente, è morto strangolato dalla sua sciarpa finita tra gli ingranaggi del trapano elettrico con il quale l'anziano stavano lavorando nella sua casa di via Michele Amari . Una morte tanto atroce quanto assurda per l'uomo, molto conosciuto ad Acate, per la sua affabilità. Antonino Campo era sposato ma, nel momento dell'incidente, era solo a casa. Quando sono stati chiamati i soccorsi per il poveretto non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano. Antonino Campo era molto conosciuto ad Acate perchè vendeva legna ed era stato uno degli antesignani delle minicar. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì, alle 15,30, nella Chiesa Madre di Acate.