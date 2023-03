Inail mette 21 milioni per la sicurezza delle imprese siciliane

Con il nuovo bando Isi 2022 l'Inail mette a disposizione delle aziende che investono in prevenzione oltre 333 milioni di euro a fondo perduto, di cui oltre 21 milioni solo per la Sicilia, per sostenere la realizzazione di progetti per migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il fondo del bando Isi per la Sicilia è suddiviso in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari ed alla tipologia dei progetti che saranno realizzati.Al primo asse, investimenti, è destinata la quota più grande, pari a 9.8 milioni di euro, suddivisi in 9,5 milioni per i progetti di investimento e trecentomila per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Il secondo, movimentazione manuale dei carichi prevede 2.3 milioni di euro per la realizzazione di progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Lo stanziamento del terzo, amianto, destina alla Sicilia 5.3 milioni di euro per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, mentre il quarto, Specifici settori, mette a disposizione quasi settecentomila euro per progetti per micro e piccole imprese operanti nella ristorazione. L'importo del quinto asse, agricoltura, riservato ai progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

"L'impegno di tutta la struttura regionale dell'Inail è diretto a fornire tutto il supporto e la consulenza necessaria alle aziende siciliane che vorranno investire per migliorare la sicurezza dei propri lavoratori. Gli interventi che verranno realizzati forniranno anche un contributo all'economia regionale" spiega l direttore regionale Inail Sicilia Giovanni Asaro, che aggiunge: "Attraverso questi finanziamenti sarà possibile raggiungere un duplice obiettivo; più alti standard di sicurezza per i lavoratori ed una maggiore competitività tra imprese che operano nel rispetto delle norme".