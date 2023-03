Tribunali chiusi, il Ministero: decisione scellerata. Come riaprire quelli siciliani

“La riforma della geografia giudiziaria del 2012 è stata infausta, improvvida, scellerata e sciagurata”. A dirlo non è uno dei componenti dei comitati nati in Italia a difesa delle sedi giudiziarie soppresse, ma il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, intervenendo a un convegno sulla giustizia di prossimità organizzato a Vigevano, dove aveva sede uno dei 31 tribunali cancellati, ora accorpato a Pavia. E Delmastro ha indicato anche uno dei percorsi virtuosi da presentare al Governo che intende mettere in campo una controriforma.

«Non possiamo ripristinarli tutti – ha detto Delmastro – e non intendiamo riaprire semplicemente quelli di prima come erano. La riforma non va cancellata ma superata, costruendo percorsi insieme ai territori». Delmastro ha portato ad esempio Bassano del Grappa (Vicenza) che ha già inviato al Ministero un progetto dettagliato per l’istituzione di un «Tribunale della Pedemontana» per aiutare e sgravare tutti quelli limitrofi, e ha esortato a immaginare un ‘Tribunale del Ticino’, «per un’area più vasta e omogenea, con l’accordo dei sindaci e delle comunità locali. Questo è il lavoro che vogliamo fare, qui e altrove. I territori elaborino un progetto, noi verremo a raccoglierlo».

Le premesse, insomma, sembrano buone anche perché la riforma, seppure in ritardo, è stata certificata come sciagurata, malgrado le denunce che, in dieci anni, sono arrivate, inascoltate, da tutta Italia. Isole comprese.

“Il «fallimento» della riforma del 2012 - ha detto ancora il sottosegretario - l’ha certificato incontrovertibilmente uno studio del 2017 della Banca d’Italia: ‘Non ha dato risultati apprezzabili per la produttività dei tribunali’. Per tutte le città ha comportato un impoverimento professionale, culturale ed economico. Ha prodotto una scarsa qualità delle sentenze e delle indagini. I cittadini, a distanza di dieci anni, stanno avvertendo che lo Stato è arretrato”.

E’, in pratica, quello che hanno sostenuto, da dieci anni a questa parte, i comitati sorti a difesa dei “piccoli ma efficienti” Tribunali che, adesso, sulla base delle indicazioni del Ministero, devono darsi una struttura maggiormente comprensoriale rispetto al passato, mantenendo, comunque, il concetto di Giustizia di prossimità. In questo senso, per quel che riguarda Modica, si dovrebbe riprendere il progetto di allargamento della giurisdizione del Tribunale modicano anche ad alcuni comuni del Siracusano che già gravitano su Modica per altri servizi, come quelli sanitari. L’allargamento a Rosolini, Noto, Pachino e Portopalo, ad esempio, servirebbe ad alleggerire il lavoro del Tribunale di Siracusa e ad agevolare una parte dell’utenza siracusana anche grazie all’entrata in funzione fino a Modica dell’autostrada Siracusa-Gela. A questo vantaggio si aggiungerebbe quello dell’edilizia giudiziaria grazie all’efficienza del Palazzo di giustizia di Modica, uno dei più moderni del Sud Italia.

Resta, inoltre, da perseguire la strada dell’accordo tra la Regione Sicilia e il Ministero per la riapertura dei Tribunali di Modica, Nicosia e Mistretta con le spese di gestione dei Palazzi di giustizia a carico della Regione. In questi giorni, inoltre, è stato ripresentato all’Assemblea regionale siciliana il disegno di legge voto da presentare al Parlamento della Repubblica per sollecitare una nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico ministero. Il disegno di legge/voto era stato approvato nella precedente legislatura dopo un iter travagliato: 28 sedute andate a vuoto, per mancanza del numero

legale al momento del voto, prima di essere approvato.

Con la nuova legislatura, però, deve passare di nuovo dall’aula. Il disegno di legge/voto è stato già approvato da diversi Consigli regionali ( Marche, Abruzzo, Campania, Toscana, Calabria, Lombardia) che sono stati più celeri dell’Ars. Ora, è stato sottoscritto dai parlamentari regionali iblei: Nello Dipasquale (PD), Stefania Campo (M5S), Ignazio Abbate (DC), e Giorgio Assenza (FdI).

Se le parole del sottosegretario Delmastro hanno aperto un sentiero da seguire, spetta adesso ai rappresentanti politici dei territori interessati - ma, anche, alla società civile – mettere in campo proposte valide per difendere il diritto ad una Giustizia di prossimità evocata pure dall’Europa.

NELLA FOTO, il Palazzo di giustizia di Modica