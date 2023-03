Milano, ladri in casa di un ristoratore palermitano: colpo da 1,5 milioni di euro

- Un furto milionario da oltre un milione e mezzo di euro è stato commesso la scorsa notte in via Calvi a Milano. La vittima è un ristoratore italiano di 66 anni originario di Palermo. In base alla sua testimonianza, era uscito di casa verso le 18 ed era rientrato a casa verso mezzanotte. Porte e finestre non mostravano segni di effrazione, ma il 66enne ha notato che mancavano numerosi beni. Nello specifico, erano stati rubati da una scatola di cartone in un cassetto circa 95mila euro in contanti. Da un altro cassetto mancavano invece 35 orologi marca Rolex e Patek Philippe per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro. La polizia è stata allertata solo 3 ore dopo.

Le indagini sono ancora in corso, ma si è già appurato che l'appartamento non disponeva di sistemi di allarme e che i beni rubati non erano assicurati.