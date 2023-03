Salvatore Cannata, tra i 100 under 30 di Forbes: la nuova cultura gastronomica siciliana da Messina a Milano

Per il sesto anno consecutivo torna la celebre lista dei migliori innovatori under 30 stilata da Forbes Italia, che premia il meglio dell’imprenditoria giovanile. I giovanissimi selezionati si sono distinti per aver apportato novità e tendenze in campi che spaziano dalla moda alla tecnologia, dallo sport alla finanza, fino alla musica e al food&wine. Ed è proprio per quest’ultima categoria che Salvatore Cannata, 29 anni e messinese doc, ha ricevuto l’importante riconoscimento entrando così tra le personalità di questa community. Salvatore entra a far parte dell’attività di famiglia, Cannata Sicilian Bakery a Messina, a soli 18 anni: la quarta generazione di una tradizione familiare, che grazie al contributo di Salvatore si è evoluta in vero e proprio progetto imprenditoriale e di espansione, con l’obiettivo di esportare la grande tradizione culinaria siciliana in tutta Italia. Deciso a confrontarsi con una realtà diversa, arriva quindi nel 2019 il primo punto vendita a Milano, che dopo un anno di grande successo, si traduce nel progetto di espansione de I Compari, Sicily for life, una bakery in cui ogni giorno vengono sfornate le ricette iconiche della tradizione siciliana, con sapori e gusti autentici. Un successo che conferma la lungimiranza di Salvatore, che ha voluto fortemente questa espansione dell’attività di famiglia in una città come Milano, per ampliare il progetto imprenditoriale iniziato a Messina.