Sicilia, caro voli non solo a Pasqua: Catania-Roma il 16 marzo? 392, 80 euro

Volare dalla Sicilia verso Roma o Milano sta diventando sempre più un gravoso impegno economico, soprattutto per chi dovesse utilizzare l'aereo per motivi legati a visite mediche o appuntamenti fissati con poco anticipo. Circostanze, queste, che obbligano a comprare il biglietto aereo all'ultimo momento ad una tariffa elevatissima. Può succedere che un biglietto Catania-Roma per il 16 marzo, acquistato il giorno prima, arrivi a costare 392, 80 euro, senza calcolare eventuale bagaglio (volo Ryanair delle 18,20). Per il giorno successivo, stessa Compagnia e stesso orario, il costo "scende" a 370,47 euro. Cambia poco se si volesse volare, sempre con la Compagnia low cost Ryanair, da Catania a Milano Malpensa il 19 marzo: solo andata, alle 18, costo 300, 29 euro. Prezzi simili con Ita e con il percorso inverso, vale a dire da Roma o Milano verso la Sicilia.