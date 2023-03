Banca Agricola Popolare di Ragusa, il 15 aprile l'assemblea per le cariche sociali

Banca Agricola Popolare di Ragusa (Bapr) ha convocato per il prossimo 15 aprile l'assemblea straordinaria e ordinaria. In sede straordinaria, si legge, e' previsto il voto sullo svincolo parziale della riserva statutaria, con riclassificazione a riserve disponibili. La banca siciliana nei mesi scorsi ha concluso l'operazione Lympha di capital management che e' servita a dare ossigeno ai soci della popolare. L'istituto, guidato dal direttore generale Saverio Continella, ha varato un buy back da 15 milioni, un'opa volontaria e parziale per altri 15 milioni e la distribuzione di un dividendo pluriennale straordinario per complessivi 30 milioni. L'assemblea di meta' aprile in sede ordinaria approvera' il bilancio e la proposta di destinazione dell'utile per poi deliberare la distribuzione straordinaria di riserve disponibili. L'ordine del giorno prevede poi il rinnovo degli organismi di gestione e controllo: cda e collegio sindacale. E' previsto l'intervento in presenza previa prenotazione.