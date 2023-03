Canicattini, cordoglio per la morte ad Hartford di Antonina “Ann” Uccello, prima donna sindaco della capitale del Connecticut

Il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, ha espresso stamani a Paul Pirrotta, Presidente della Comunità canicattinese di Hartford nel Connecticut (USA), il proprio cordoglio e la vicinanza a nome della città, dell’Amministrazione comunale e di tutto il Consiglio comunale, alla notizia della scomparsa della propria concittadina Antonina “Ann” Uccello, primo Sindaco donna nel 1967, per due mandati, della città di Hartford. Antonina “Ann” Uccello, che il Sindaco Amenta ha più volte incontrato nelle sue visite in America per incontrare la comunità canicattinese, avrebbe compiuto 101 anni il prossimo 19 maggio, essendo nata il 19 maggio 1922 da emigrati canicattinesi. Cittadina illustre, ad Antonina “Ann” Uccello, l’Amministrazione comunale nel luglio 2016 ha intitolato una strada del centro storico di Canicattini Bagni.