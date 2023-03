Palermo, alla Libreria Tante Storie iniziativa in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

"Memoria e impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie". E' l'iniziativa della libreria Tante Storie di via Ludovico Ariosto, a Palermo, in programma martedì 21 marzo a partire dalle 17. Il titolare della libreria, Giuseppe Castronovo, dialogherà con il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia; con la procuratrice aggiunta Annamaria Picozzi; con il comandante della Polizia penitenziaria del carcere Pagliarelli, Luisa Bonomi; la preside degli Istituto Cassarà e Gentili, Daniela Crimi. Un pomeriggio all'insegna della legalità e della memoria nello stile della Libreria Tante Storie di Palermo.