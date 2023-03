Schifani: "Burocrazia regionale lenta, più veloce quella nazionale"

"Ero abituato a un modello di burocrazia come quello dei Ministeri o del Parlamento nazionale, più snello, più decisionista e più veloce nell'assunzione delle responsabilità. Alla regione mi trovo in una situazione differente, devo segnare in agenda le indicazioni che do per capire se poi hanno avuto l'avvio". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani nell'intervista che ha chiuso la kermesse de La Sicilia a Palermo riportata dal quotidiano. "Ci sono provvedimenti lasciati a lambire - ha continuato - gli input che do si scontrano con l'indecisionismo o col rimandare le decisioni ad altri, con la logica io ho le carte a posto".

Tra i punti toccati da Schifani in merito ai primi 150 giorni di Governo i lavori sulla Palermo-Catania: "Anas ha risposto alle nostre richieste - ha spiegato - rappresentando il cambio di passo, con un nuovo metodo e approccio e un accordo di programma appalto a unico soggetto, unico lotto e non più 'spezzatino'". Schifani oltre a ricordare il suo impegno sul caro voli ha aggiunto: "La Sardegna ha impugnato l'ultima manovra nazionale perchè stanzia solo 10 milioni sull'insularità. A me interessa la trattativa seria con il Governo sull'Autonomia differenziata. Nei costi standard sarà inserito il gap sull'insularità, in questo senso ho avuto rassicurazioni dal Ministro Calderoli.