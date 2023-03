Acate, al via i festeggiamenti in onore di San Giuseppe: quattro giornate dedicate al Patriarca

All’insegna del filo conduttore composto da tre parole, "beneficenza, generosità, partecipazione", si aprono oggi nella chiesa Madre con la Santa Messa celebrata da padre Biagio Aprile dell’Ordine dei frati minori conventuali, i solenni festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Quattro giornate dedicate al culto e alla venerazione del Patriarca, che apre il ciclo delle feste primaverili.

Celebrazioni e tradizioni che si svolgeranno non senza mestizia ricordando tutte le giovani vite stroncate dagli incidenti stradali di gennaio e febbraio. Domani, alle 18, ad un mese dalla morte, Messa di suffragio per Diego Lauria, l’infermiere deceduto assieme alla compagna e collega Larissa Venezia; sabato, invece, presentazione e benedizione del nuovo gonfalone dell’Azione Cattolica, realizzato alla memoria della maestra Maria Carmela Di Bennardo, anima e ispiratrice del gruppo, deceduta nello scontro che causò anche la morte della studentessa Carla Interlandi.

Domenica, giornata clou, con agli “altari” preparati in tante famiglie, già benedetti, che a pranzo avranno come ospiti tre persone indigenti simboleggianti “I Santi” e nel pomeriggio l’appuntamento devozionale e folkloristico della “Cena” in piazza Libertà, ossia la vendita all’incanto delle offerte dei fedeli.

La processione del simulacro del Patriarca partirà dalla Matrice alle 20, al termine della Messa celebrata dal parroco don Mario Cascone e sarà accompagnata dalla banda musicale diretta dal maestro Ottavio Baglio, che quest’anno ha dichiarato la propria disponibilità a creare l’atmosfera della festa a domicilio: cioè nelle abitazioni dei devoti, con un piccolo contributo.

Da domani a sabato, presso il Circolo di Conversazione, sarà possibile visitare la mostra della decoratrice Doriana Mineo, appassionata di disegno, che crea decorazioni originali su pietre, vetro e altri materiali, sul tema “La Sacra Famiglia”.