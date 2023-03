Trovato con pistola e proiettili: arrestato a Siracusa

Nella scorsa serata, agenti della Squadra Mobile e delle Volanti hanno arrestato, in flagranza del reato di detenzione abusiva di armi, un uomo di 30 anni, già noto alle forze di polizia.

In particolare, a seguito di perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un revolver cal. 38, marca Smith & Wesson, privo di segni di identificazione e pertanto da ritenersi arma clandestina, con 5 cartucce cal. 38 già inserite nelle camere di scoppio del tamburo.

Dopo le incombenze di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato portato nella Casa Circondariale di Siracusa.