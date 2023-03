Protocollo tra McDonald's e Consorzio Igp, Cannata: risposte immediate della politica

E' stato siglato un protocollo di intesa tra McDonald's, Consorzio di tutela del pomodoro Pachino Igp e Fondazione Qualivita, sotto l'egida del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'acquisto da parte di McDonald's di circa 250.000 kg all'anno di pomodoro attraverso un piano di promozione relativo a due referenze continuative già in assortimento a partire da ottobre 2023.

Lo rende noto il parlamentare di FdI Luca Cannata che dice: "Sappiamo bene cosa voglia dire la concorrenza sleale dei Paesi esteri – le parole di Cannata – e abbiamo dato subito una risposta importante, coinvolgendo il territorio Siracusano e Ragusano. La politica ha dato dunque in questo caso risposte immediate e tangibili, i produttori hanno visto premiata la qualità e McDonald’s offrirà un prodotto di eccellenza consolidando il suo rapporto con il Made in Italy".