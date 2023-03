Unione italiana ciechi, la "skill" con La Sicilia gratis anche per altri giornali

“Rendere questo servizio è davvero gratificante per noi tutti”. In questi termini Antonello Piraneo, direttore del quotidiano La Sicilia, ha parlato - nell’hotel Delle Palme di Palermo, durante le celebrazioni per il 78° anniversario del giornale - della skill realizzata su invito e con la collaborazione del Consiglio regionale dell’Uici. Un’app dedicata che consente a qualunque disabile visivo di scegliere, attraverso la tecnologia Alexa, gli articoli del quotidiano, anche quelli delle pagine locali, e farseli leggere da una voce sintetizzata.

L’invito a utilizzare questo “strumento sociale messo a disposizione anche di altre testate” è stato subito raccolto da Franco Nuccio (nella foto), responsabile della Sede di Ansa Sicilia, a Palermo, il quale, intervenendo, ha detto di aver già parlato “con i colleghi giornalisti e con la struttura tecnica” per consentire di ascoltare anche le notizie dell’Agenzia di stampa.