Polstrada Siracusa, si chiude con un bilancio positivo il Progetto Icaro

Ancora una volta il Progetto Icaro si chiude con un bilancio più che positivo. La valutazione è legata non solo al numero di adesioni di studenti - tanto da indurre il Dirigente della Polizia Stradale di Siracusa, Antonio Capodicasa, a prevedere una doppia proiezione del film “Young Europe” per le due giornate fissate per il 14 e il 15 marzo – (una ad Avola, per la prima volta, ed una al Multisala Planet di Siracusa) – ma anche all’elevato livello di partecipazione e interesse mostrato dagli studenti e dagli stessi docenti accompagnatori.

“Come è noto, da anni siamo impegnati nella lotta alla guida in condizioni non ottimali, sotto effetto di alcol e droghe, e sugli errati comportamenti alla guida puntando in particolare sulla prevenzione – commenta il Dirigente Capodicasa (nella foto) – e riteniamo che in questo i giovani sia ben ricettivi”. Dopo ogni proiezione gli studenti (700 ad Avola e oltre 1.200 a Siracusa) hanno avuto modo di porre domande al regista del film, Matteo Vicino e ad alcuni degli attori protagonisti (Camilla Ferranti, Riccardo Leonelli, Catriona Louglin e Mark Griffin) di “Young Europe”. Domande anche per il Comandante Antonio Capodicasa, che ha puntato in prevalenza sui concetti della “responsabilità” quando si è in strada, sulla “sopravvalutazione delle proprie capacità”, tipica dell’età adolescenziale, che può indurre ad atteggiamenti pericolosi, sino ad arrivare alla “delocalizzazione” della propria ed altrui responsabilità (ovvero attribuire al mezzo o alle condizioni esterne del momento le cause del sinistro), nonché sulla “umanizzazione” degli incidenti. Troppo spesso, infatti, si tende ad addossare la responsabilità della violenza stradale su fattori quali i veicoli o la strada, distogliendo l’attenzione dal fattore principale: il conducente.