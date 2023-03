Marina di Modica, infortunio sul lavoro: con l'elisoccorso a Catania

E' stato ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania l’operaio 40enne modicano rimasto vittima di un incidente sul lavoro nel pomeriggio di martedì, a Marina di Modica. L’uomo stava manovrando un muletto quando, per cause da accertare, è caduto rovinosamente a terra battendo la testa. E' stato soccorso e, viste le sue condizioni considerate abbastanza serie, è stato trasportato a Catania con l'elisoccorso. La prognosi stilata dai medici è di trenta giorni, salvo complicazioni. In corso inchiesta dei carabinieri e del servizio Spresal dell'Asp.