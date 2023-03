La Bce alza i tassi di interesse di mezzo punto

La Bce ha deciso di alzare i tassi d'interesse di mezzo punto percentuale nonostante le turbolenze che stanno investendo le banche, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 3,50%, quello sui depositi al 3%, e quello sui prestiti marginali al 3,75%. Lo comunica l'Istituto centrale.

La Bce non ha inserito nel comunicato sulla decisione odierna alcun riferimento alle prossime mosse. E Il mercato taglia a soli 15 punti base le sue scommesse sugli ulteriori rialzi dei tassi che la Bce farà da qui a luglio, quando dovrebbe chiudersi il ciclo rialzista avviato da Francoforte, in scia all'assenza di indicazioni su nuove strette dei tassi. Lo riferisce Bloomberg, sulla base degli indicatori del mercato monetario.

La decisione della Bce di alzare i tassi è stata presa "a larga maggioranza" e sono stati contrari "3-4 componenti del board", ha spiegato la presidente della Bce Christine Lagarde nella conferenza stampa secondo cui quelli che erano contrari "volevano più tempo per monitorare la situazione".

"Abbiamo dimostrato in passato" che la Bce può "dimostrare creatività se ci fosse una crisi di liquidità, ma non la vediamo attualmente", ha spiegato la presidente della Bce. Ed ha ribadito che le banche dell' Eurozona sono molto più forti, grazie alle regole di Basilea 3, ai nuovi requisiti di capitale, "il settore è molto molto più forte del 2008". Ma "abbiamo gli strumenti disponibili che siamo sempre pronti ad attivare quando e se necessario", ha aggiunto.

"Non è possibile in questo momento determinare su quale sentiero andremo avanti" in merito ai tassi, ha precisato la presidente della Bce. E le decisioni saranno prese "in base ai dati". Per quanto riguarda invece Credit Suisse, l'esposizione delle banche europee è "limitata e non c'è concentrazione", ha detto il vicepresidente della Bce Luis De Guindos. In ogni caso, ha spiegato, "abbiamo gli strumenti per fornire liquidità nel caso servissero"