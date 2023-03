Gangi, all'Auditorium dell'Istituto Tecnico Economico meeting a cura di Slow Food

“Nascere in un territorio, crescere a scuola, fiorire nell’identità”: è il titolo del meeting, a cura di Slow Food Madonie, che si terrà a Gangi, in provincia di Palermo, venerdì 17 marzo a partire dalle 10:00.

L’incontro, che si svolgerà negli spazi dell’Auditorium dell’Istituto Tecnico Economico - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Salerno” in via Rocco Chinnici, è incentrato sulla presentazione del progetto pilota che mira a rafforzare l’interlocuzione tra la Condotta Slow Food delle Madonie e le istituzioni scolastiche.

Nello specifico, sono stati coinvolti entrambi gli indirizzi tecnici dell'Istituto, Agrario e Turistico.

L’idea progettuale ruota intorno alla cultura dell’educazione a tavola da trasmettere ai bambini, e successivamente ai giovani e agli adulti: al centro, il piacere per il cibo e la convivialità, la capacità di operare una selezione all’insegna dell’acquisto consapevole, il rispetto per la stagionalità e l’etica di produzione.

Le finalità principali riguardano il rafforzamento della conoscenza, tra gli studenti, delle enormi potenzialità economiche del territorio e la creazione di imprese in loco che partano proprio dall’impiego delle risorse disponibili.