Amministrative a Modica, ecco la candidatura a sindaco di Maria Monisteri

Saranno almeno quattro le liste a sostegno della candidata sindaco di Modica, Maria Monisteri. Oltre a quella con il simbolo della DC, ce ne saranno altre tre (ma il parlamentare regionale Ignazio Abbate non esclude una quarta) che fanno riferimento alla società civile. E, in effetti, di “unione di singoli cittadini” ha parlato Abbate. “Con persone che provengono dal centrodestra e altre che hanno come riferimento il centrosinistra. Il risultato dovrà essere una amministrazione comunale senza vincoli di partito. Il nostro è un progetto di centro, nel vero senso della parola. Un centro aperto alle idee di gente valida a prescindere dalla loro provenienza politica. Un progetto che guarda solo al benessere di Modica e quindi ben vengano persone con progetti validi che hanno voglia di spendersi per questo obiettivo. In quest’occasione vorrei ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicini in questo decennio ed in particolare chi oggi non farà parte di questa corsa ma si concentrerà sulle prossime sfide elettorali a cominciare dalle elezioni provinciali. Questi i “paletti” che abbiamo messo per il nostro progetto”. La presentazione della candidatura di Maria Monisteri - ex assessore della giunta Abbate, presidente della Scherma Modica, delegata provinciale del Coni – ha richiamato tanta gente nella segreteria politica dell’onorevole Abbate, a conferma del feeling esistente con la città. “Da quando si è concretizzata la mia candidatura – ha detto Maria Monisteri - si sono fatti avanti tanti modicani che intendono sostenere questo progetto candidandosi come consiglieri comunali. Non chiudiamo le porte a nessuno”. Inevitabile il riferimento alle emergenze da affrontare. “Non mi spaventano perché so già a che cosa vado incontro. Ricordiamo che io vengo dall’amministrazione precedente, ho avuto delle belle deleghe, siamo stati una squadra e abbiamo lavorato in team. Se sono qua oggi voglio ringraziare ogni singolo consigliere comunale e i miei colleghi assessori che mi hanno sempre incoraggiata, credendo sempre nelle mie capacità ed appoggiando la mia candidatura. Senza di loro probabilmente oggi non saremmo tutti qui. E se pensiamo ai problemi finanziari ricordo che ai primi di gennaio abbiamo avuto il verbale della Corte dei conti che ha approvato il piano di riequilibrio che è stato rimodulato, bisognerà seguire le indicazioni della Corte e questo sarà il mio vademecum nell’amministrazione della città”. La candidata alla poltrona più alta di Palazzo San Domenico ha un filo conduttore per una campagna elettorale che si annuncia all’insegna del “rosa” per la presenza di un’altra donna, Ivana Castello del PD, nello schieramento progressista. “Il filo conduttore – afferma Maria Monisteri – sarà la cura, il rispetto e, soprattutto, riuscire ad evidenziare il senso di appartenenza di ogni modicano alla sua città. Penso che sia la chiave vincente per una collaborazione tra l’amministrazione e la gente per fare tanto, insieme, per il bene della città”. Tanti amici e simpatizzanti reclamano in un’altra sala la presenza della candidata: strette di mano e sorrisi. Ma, da domani, il clima sarà diverso. E per chi ha dimestichezza con la scherma saranno duelli più con la sciabola che col fioretto.

Concetto Iozzia