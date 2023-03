Palermo, al Centro Studi Pio La Torre conferenza su "Mafia, antimafia e media"!

Prosciugare l’acqua attorno alla mafia, combattendo una battaglia di ordinarietà. Importante il ruolo dell’informazione se colleghiamo il fenomeno mafioso alla mancanza di diritti, all’assenza di dignità.

Al Centro Studi Pio La Torre la conferenza del progetto educativo antimafia su “Mafia, antimafia e media con Giuseppe Giulietti, Marco Romano e Salvatore Di Piazza

«Guai a scoprire la lotta alla mafia il giorno dell’evento, guai a scoprire Messina Denaro il giorno del suo arresto, guai ad accendere i fari solo in quella giornata, dimenticando il prima e il dopo, anche perché nel caso di arresti eccellenti il prima è parte del racconto, parte delle trattative, parte di ciò che sta nel sottosuolo. Il compito dei giornalisti è quello, per riprendere le parole di Papa Francesco, di consumare le suole e andare anche nel sottosuolo».

Ad affermarlo è stato Giuseppe Giulietti, presidente FNSI, ad apertura conferenza sul tema “Mafia, antimafia e media”, appuntamento in diretta streaming dal Centro Studi Pio La Torre con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado italiane. Un appuntamento introdotto dalla presidente del Centro Studi “Pio La Torre”, Loredana Introini (nella foto), e moderato dalla giornalista Rai, Lidia Tilotta.