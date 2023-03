Rinnovate le cariche al Forum Terzo Settore di Ragusa

Il 13 marzo sc orso si è tenuta l’assemblea del Forum del Terzo Settore di Ragusa, allo scopo di eleggere il nuovo Coordinamento Provinciale ed il Portavoce. Il Forum svolge un importante compito di coordinamento delle varie realtà che operano sul territorio, le rappresenta nei confronti delle Istituzioni, si occupa anche di formare gli enti di terzo settore per migliorarne la capacità di intervento.

E’ presente nel Territorio della Provincia di Ragusa dal 2012 e gli ETS che fanno parte del Forum del Terzo Settore di Ragusa, sono: Anffas Ragusa, Anffas Modica, CSR/AIAS Ragusa, Assoc. Così Come Sei Ragusa, AIL Ragusa, Arthai Ragusa, Auser Ragusa, Confcooperetave, Coop Nuovi Orizzonti, Aiffas Vittoria, UISP iblei, Medicare, Coop meta Europa, Anteas Ragusa, Io sono OSS, UIC Ragusa, Centro Medico Sociale per Neuromodulesi

Al termine delle votazioni, questi i risultati: portavoce del Forum Giovanni Provvidenza (già Presidente di Anffas Modica APS), come membri del Coordinamento Provinciale sono invece stati eletti la dottoressa Giovanna di Falco (Direttore sanitario del CSR/AIAS Ragusa), la signora Salvatrice Cilia (Direttrice di Anffas Ragusa), Salvatore Schembari (Responsabile Area sociosanitaria dell'Auser Territoriale di Ragusa), Emanuele Lo Presti (Rappresentante di Confcooperative).

Il Forum Nazionale del Terzo Settore è un ente non profit ed è il principale organismo di rappresentanza unitaria del Terzo settore italiano. Si è ufficialmente costituito il 19 giugno 1997 ed è parte sociale riconosciuta.

Ad ottobre 2017 e poi nel gennaio 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che il Forum Nazionale del Terzo Settore, a conclusione della procedura di avviso pubblico per l’attuazione degli articoli 59 e 64 del Codice del Terzo Settore, è risultato essere l’associazione di enti del Terzo settore maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero degli enti aderenti. Qui il documento ufficiale del Ministero del Lavoro 2017 e Ministero del Lavoro 2020.

Rappresenta 100 organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello – per un totale di oltre 158.000 sedi territoriali – che operano negli ambiti del Volontariato, dell’Associazionismo, della Cooperazione Sociale, della Solidarietà Internazionale, della Finanza Etica, del Commercio Equo e Solidale del nostro Paese.

Il Forum del Terzo Settore ha quale obiettivo principale la valorizzazione delle attività e delle esperienze che le cittadine e i cittadini autonomamente organizzati attuano sul territorio per migliorare la qualità della vita, delle comunità, attraverso percorsi, anche innovativi, basati su equità, giustizia sociale, sussidiarietà e sviluppo sostenibile.

NELLA FOTO, Giovanni Provvidenza