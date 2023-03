Modica, convegno alla Domus per ricordare il giornalista Piero Vernuccio

Il 21 marzo prossimo è il terzo anniversario della scomparsa del giornalista modicano Piero Vernuccio, storico direttore, per 45 anni, del mensile Dialogo, edito dall'omonima Associazione. E proprio l'associazione intende ricordarlo con un convegno che si terrà alla Domus S. Petri di Modica martedì, alle ore 18. Per l'occasione è stata curata la ristampa del suo ultimo libro: "Scempi urbanistici nel salotto di Modica" la cui prima edizione è andata esaurita. Sono previsti gli interventi dell'ingegnere Giovanni Savarino, presidente dell'Associazione Dialogo; dell'avvocato Carmelo Ruta, ex sindaco di Modica; del professore Giuseppe Giannone Malavita. Moderatore, l'attuale direttore di Dialogo, Paolo Oddo.