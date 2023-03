Vittoria, rapina un uomo e va in ospedale per farsi medicare: arrestato

La vittima della rapina e il presunto autore si ritrovano al pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria: il rapinatore viene arrestato dai carabinieri. E' accaduto a Vittoria, nei pressi di un autolavaggio dove un juomio stava aspettando, insieme alla moglie e al figlio, la conclusione del ciclo di lavaggio della sua auto. Improvvisamente l'uomo è stato aggredito da un ragazzo straniero, poi identificato per il 27enne V.D., con calci e pugni ordinandogli di consegnargli dei soldi. Il giovane riusciva a impossessarsi del portafogli e del cellulare dell'uomo e scappava. I carabinieri, intervenuti sul posto, visionavano le immagini della videosorveglianza e iniziavano le ricerche, mentre la vittima dell'aggressione veniva trasferito all'ospedale Guzzardi. Qui si recavano anche i carabinieri per verificare le condizioni dell'uomo. Notavano la presenza di un giovane su una barella, con una ferita alla gamba, che corrispondeva alla descrizione fatta dall'aggredito che, fra l'altro, veniva curato vicino al rapinatore. I carabinieri hanno, quindi, fermato il 27enne come indiziato di delitto per rapina e lesioni personali. Esperite le formalità di rito, è stato rinchiuso in carcere a Ragusa per essere posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.