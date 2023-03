Ragusa, celebrata la giornata dell'Unità Nazionale e della Costituzione

Celebrata stamani, sul sagrato della cattedrale di San Giovanni a Ragusa, dinanzi al monumento ai Caduti, la 162° “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, organizzata, dalla Prefettura congiuntamente al Comune capoluogo alla presenza delle autorità civili e militari.

Erano presenti alla cerimonia, il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Tribunale, Rappresentanti della Deputazione Regionale e Nazionale, nonché le Associazioni combattentistiche e d’Arma, vari Enti e Associazioni provinciali e numerosi cittadini.

La cerimonia si è articolata in pochi, ma significativi momenti, volti a dare alla ricorrenza la dovuta rilevanza con l’esecuzione dell’alzabandiera e dell’inno nazionale.

il Prefetto Ranieri ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, in cui sono stati richiamati i valori che uniscono gli italiani anche in questo momento di crisi internazionale. La cerimonia si è conclusa con la deposizione di una Corona d’alloro dinnanzi al Monumento ai Caduti e la benedizione impartita dal Vescovo di Ragusa Monsignor Giuseppe La Placa.