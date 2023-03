Giallo nel Palermitano: collaboratore di giustizia trovato morto in casa

Il collaboratore di giustizia Armando Palmeri è stato trovato morto all'interno di una villetta di contrada Bosco alla Falconeria, nel territorio di Partinico. Qualcuno ha chiamato i sanitari del 118 avvertendoli del decesso. In casa non ci sono segni d'effrazione né tracce di violenza sul corpo. E' in corso l'esame del medico legale e sono intervenuti i carabinieri del Ris. Le indagini sono condotte dai militari del nucleo investigativo di Palermo, coordinati dalla procura del capoluogo siciliano. Armando Palmeri, 62 anni, era l'autista di Vincenzo Milazzo boss della famiglia di Alcamo. Non è ancora chiaro se si tratti di morte violenta o morte naturale. Indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Palermo. L’ipotesi più probabile che Palmeri sia morto per un infarto che non gli ha lasciato scampo. Dopo che l’esame del medico legale e i rilievi dei carabinieri del Ris il corpo dell’uomo sarà portato all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo e stabilire le cause della morte.

Uomo di fiducia del boss mafioso di Alcamo Vincenzo Milazzo, Palmeri è stato un mafioso sui generis. Cresciuto in una famiglia benestante, diventa criminale più per spirito d’avventura che per necessità. A capo di una batteria di rapinatori, gira l’Italia pistola alla mano fin quando non viene catturato.

In carcere a Spoleto – da lui definito “Università del crimine” – viene a contatto con il gotha della criminalità nazionale, conosce estremisti di destra, camorristi, mafiosi, in un certo senso si fa un nome. Una volta fuori, tornato ad Alcamo nella seconda metà degli anni Ottanta, comincia ad essere corteggiato da Cosa nostra.