Pallamano, serie B Drago. Seconda giornata della fase ad orologio ma lo Scicli sta alla finestra

Resta alla finestra in questo fine settimana lo Scicli Social Club nel torneo di pallamano. Si gioca la seconda giornata della fase a orologio del campionato di serie B Drago. Il match in campo esterno contro l’Alcamo è stato, infatti, posticipato all’8 aprile, con un accordo tra le due società.

Durante la settimana il team ha continuato gli allenamenti con molta attenzione curando tutti gli aspetti e per non perdere il ritmo partita in vista della prossima gara in casa, sabato 1° aprile con il Beach Team Messina. Il ruolino di marcia in campionato di questa “giovane truppa” gialloverde è stato decisamente positivo per un gruppo, formatosi nello scorso periodo estivo, che al termine della fase regolare ha ottenuto la terza posizione (dieci vittorie, un pareggio e tre sconfitte) davanti a squadre più accreditate e dagli organici meglio strutturati. Tale risultato da la forza a tutta la dirigenza ed ai tecnici di lavorare con il massimo impegno, cercando di migliorare sulle criticità emerse finora.

Grandi aspettative vengono riposte sul settore giovanile che nella fase regolare del campionato Under 15 ha ottenuto 12 punti (sei vittorie e quattro sconfitte) posizionandosi in terza posizione alle spalle di compagini come Aretusa e Albatro, entrambe di Siracusa. Durante il campionato sono venute fuori delle belle individualità, che già hanno avuto modo di fare qualche minutaggio in prima squadra. Su tutte svettano le prestazioni, da autentico trascinatore, di Bassem Nakoue, autore di ben 117 reti, realizzando quasi metà delle reti messe a seno dalla squadra.

Il coach Luca Ammatuna (nella foto), in modo molto passionale, ha affermato: “Che dire? Ad inizio stagione non mi sarei aspettato questo risultato. Si è formato un bel gruppo che lavora con molta voglia ed attaccamento alla maglia. Tutto quello che abbiamo fatto finora è arrivato grazie al duro lavoro svolto durante ogni settimana, sia sotto il profilo fisico e tecnico, sia sotto quello tattico, grazie alle sedute di analisi che facciamo. Per ora ci godiamo questo risultato in attesa di disputare la seconda fase, nel prossimo mese di aprile, ma siamo consapevoli che sarà una fase durissima”.