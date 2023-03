Siracusa, iniziative in programma per la giornata mondiale della sindrome di Down

Un’intera giornata per scandagliare la realtà quotidiana nella quale vivono immerse le persone con la sindrome di down e le loro famiglie. Un “racconto” di una realtà nella quale, nonostante alcuni più recenti progressi, occasioni di lavoro e di socialità fanno ancora i conti con troppi pregiudizi. L’occasione sarà data dal workshop promosso dalla sezione di Siracusa dell’AIPD - Associazione italiana persone con sindrome di down - in collaborazione con Siracusa Città Educativa, nel corso del quale saranno illustrati i risultati dell’indagine “Non uno di meno” condotta dall’AIPD stessa assieme al CENSIS.

L’appuntamento è per martedì 21 marzo a partire dalle ore 9:00 all’Urban Center di Siracusa. I lavori saranno articolati in due sessioni che ruoteranno attorno a due macrotemi: “Inclusione a scuola” e “Qualità della vita per i soggetti con sindrome di down”. In programma numerose relazioni e interventi che vedranno alternarsi esponenti delle istituzioni, del mondo della scuola e della sanità, dell’associazionismo e delle professioni. “Si è scelto il 21 marzo 2023 per presentare a Siracusa questa indagine, per celebrare nel migliore dei modi la giornata mondiale sulla sindrome di Down - ha commentato Cinzia Calandruccio,

presidente dell’AIPD sezione di Siracusa -. Siamo particolarmente orgogliosi del percorso che abbiamo intrapreso in questi primi otto anni di attività della nostra associazione e ne vogliamo raccontare la storia celebrando la giornata mondiale sulla sindrome di Down con un ricco programma di relazioni ma, soprattutto, presentando come unica sezione Aipd di tutta la Sicilia, i risultati dell’indagine “Non uno di meno”.