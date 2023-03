Palermo, fondi statali per un milione non utilizzati dal Comune: pressing del M5s

Circa un milione di euro di risorse, provenienti da fondi statali, attualmente inutilizzate dal Comune di Palermo. Ad informare l’Amministrazione comunale sull’esistenza di tali risorse è il deputato regionale Adriano Varrica (nella foto) con una nota inviata al Sindaco Lagalla attraverso la quale ne sollecita l’utilizzo nel più breve tempo possibile. Nella nota Varrica scrive: “In una logica di leale cooperazione istituzionale, intendo segnalarLe risorse finanziarie statali nelle disponibilità del Comune di Palermo” fornendo dettagli sui fondi e sulle tempistiche per il loro utilizzo. Il timore è quello che tali risorse, destinate ad infrastrutture sociali, riqualificazione urbana, efficientamento energetico, ed infine, per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, possano essere a rischio. “A titolo esemplificativo - continua il deputato 5 stelle Varrica nella nota - con queste risorse potrebbero essere realizzate le opere relative alla via Friscalettari, gli impianti di illuminazione pubblica esterna nei pressi della palestra Renda, nella villetta tra via Filino d'Agrigento e Piazza S. Tommaso d'Aquino, nella via Carmelo Lazzaro ed in Piazza Indipendenza. Le risorse potrebbero anche essere utilizzate per aree attrezzate sportive all'aperto, skatepark, parkour park o campi sportivi nei tanti spazi verdi comunali da valorizzare. Confido che l'Amministrazione Comunale possa compiere tutti gli atti funzionali ad un efficace e tempestivo utilizzo, dando attuazione prioritariamente ai tanti atti di indirizzo approvati negli otto Consigli di Circoscrizione.”