Calcio spettacolo al Barbera: il Palermo torna alla vittoria, manita al Modena (5-2)

Il Palermo torna al “Renzo Barbera” e, nonostante le assenze, schianta con un netto 5-2 il Modena di Tesser. La squadra rosanero pronti via è subito in svantaggio, con i gialloblù che trovano il gol dell’1-0 al 3′ con Strizzolo, bravo a sfruttare un buco nella mediana rosanero e scappando verso la porta di Pigliacelli saltato con un tocco sotto; a pareggiare i conti è Tutino al 25′ con un tiro da fuori che viene deviato, ingannando Gagno. 5′ più tardi è sempre Strizzolo a trovare il gol, questa volta è bravo a sfruttare un cross perfetto dalla destra di Tremolada.

Nella ripersa è il Palermo a trovare subito il gol del 2-2. Cross perfetto di Valente che serve Soleri, l’attaccante svetta più in alto di tutti e va in gol. Al 57′ gli uomini di Corini, oggi però assente per squalifica, vanno ancora in gol, questa volta è Valente a gonfiare la rete, l’ex Samp sfrutta l’incomprensione tra Oukhadda e il portiere Gagno, mette il piede, salta l’estremo difensore e va in gol. I padroni di casa, però, non si accontentano e vogliono legittimare il vantaggio, cosa che fanno al 59′ con Aurelio bravissimo a sfruttare un cross di Tutino che va solo spinto in porta.

Il Palermo attinge dalla panchina e mette in campo Segre e Vido, i due duettano a meraviglia. L’ex Torino serve in profondità l’attaccante che viene atterrato e conquista un rigore dopo l’atterraggio da parte di Pensi. È proprio Vido ad incaricarsi della battuta, l’attaccante calcia alla sinistra del portiere avversario che intuisce ma non arriva. Nei minuti finali i rosanero gestiscono e vanno anche vicino al gol del 6-2 con Segre, ma il Modena ormai non ci crede più e il match va in ghiaccio. La squadra di Corini adesso, per l’impegno delle nazionali, avrà una settimana di riposo che sarà sfruttata con il ritiro a Girona dove si lavorerà per recuperare gli infortunati.