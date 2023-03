Il Palermo si scatena al 'Barbera' e cala una cinquina al Modena ( 5 - 2)

Dopo una sconfitta e cinque pareggi di fila il Palermo torna al successo e lo fa calando un pokerissimo al Modena, rilanciando anche le sue ambizioni di qualificazione ai play-off. Pronti via e gli ospiti sbloccano il match: Tremolada in verticale per Strizzolo che entra in area e scavalca con un delizioso tocco sotto Pigliacelli. Al 25' pari del Palermo: Tutino viene servito da Soleri e giunto al limite dell'area piazza un violento destro - leggermente deviato da Pergreffi - che non lascia scampo a Gagno. I rosanero vanno a caccia del sorpasso, ma è il Modena a riportarsi in vantaggio con un colpo di testa di Strizzolo, abile a girare in rete un traversone di Tremolada. Nel secondo tempo subito il pareggio del Palermo: traversone dalla destra di Valente, uscita avventata di Gagno e colpo di testa di Soleri che vale il 2-2. Al 56' il ribaltone dei padroni di casa:

indecisione difensiva tra Oukhadda e Gagno, Verre ne approfitta, scarta l'estremo difensore modenese e a porta sguarnita deposita in rete. Tre minuti più tardi arriva il poker con Aurelio che con un sinistro ad incrociare chiude una bella azione di Tutino sulla destra. Al 77' chiude definitivamente i conti Vido, che si conquista e trasforma un calcio rigore. Con questo successo - in attesa della altre gare - il Palermo si porta al quinto posto in classifica a quota 42 punti, a pari merito con Pisa, Reggina e Cagliari.