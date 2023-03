Cacciola ottimista: "Il Siracusa è pronto a rialzarsi, dobbiamo vincere le 5 partite che restano"

“Siamo una squadra matura e lo dimostreremo dando una grande risposta in campo domani contro il Milazzo”. Il Siracusa vuole subito rialzarsi. Al “De Simone” domani arriva la squadra mamertina, reduce dalla vittoria di Palazzolo. Gaspare Cacciola non avrà a disposizione gli squalificati Maimone, Privitera e Belluso, ma gli azzurri hanno tanta voglia di riprendersi in breve tempo ciò che è stato tolto loro sei giorni fa dalla Nuova Igea Virtus, la testa della classifica. “Saremmo stati padroni del nostro destino – sottolinea l’allenatore – se avessimo vinto o pareggiato a Barcellona ma non ci siamo riusciti. E’ cambiato proprio questo rispetto alla scorsa settimana, il fatto che non siamo più padroni del nostro destino e questo dispiace ma non demoralizza i ragazzi. Dovremo cercare di vincere le 5 partite rimanenti e sperare che la Nuova Igea non faccia altrettanto. E’ possibile, anche se non dipende da noi. In ogni caso, pensiamo ad affrontare nel migliore dei modi il Milazzo, squadra ben organizzata e ben allenata, con un 3-5-2 che può mettere in difficoltà chiunque. Sarà una partita difficile, forse una delle più complicate che ci potesse capitare in questo momento ma, con l’atteggiamento e la concentrazione giusti, possiamo ottenere la vittoria. Ho chiesto ai ragazzi proprio questo: rimanere tranquilli e mentalmente sereni perché abbiamo ancora la possibilità di raggiungere il nostro obiettivo”.