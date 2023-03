Lilt, scatta a Catania e provincia la settimana di prevenzione oncologica

Al via oggi la Settimana nazionale per la prevenzione oncologica promossa dalla Lega italiana perla lotta contro i tumori (Lilt), giunta alla 22esima edizione, che si concluderà domenica 26 marzo. La campagna di sensibilizzazione si pone l'obiettivo di educare alla prevenzione e all'importanza dei corretti stili di vita per evitare il cancro: sana alimentazione e regolare attività fisica. Per il 2023 la Lilt ha promosso, anche tramite uno spot di quindici secondi, la campagna 'Una bella passeggiata, mangiare sano e screening periodici: ecco la ricetta della salute', che vede come testimonial e protagonista lo chef stellato Giorgio Locatelli, che lancia il tormentone: "Come un ragazzi. Muovetevi!". La Lilt di Catania e provincia sarà presente domenica 19 marzo fra le 10 e le 13 con tre banchetti: nel capoluogo, in piazza Giovanni Verga all'interno del mercatino di 'Campagna Amica'; a Belpasso in piazza Stella Aragona; a Mascalucia in piazza San Vito. Nei gazebo i volontari della Lilt distribuiranno opuscoli contenenti informazioni utili per un corretto stile di vita basato sulla prevenzione e, con un contributo minimo, consegneranno una piccola bottiglia di olio extravergine di oliva, simbolo della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica, principe della dieta mediterranea e testimonial della prevenzione."Dieta mediterranea - dice il presidente della Lilt di Catania Aurora Scalisi - non significa solo evitare la carne rossa, escludere l'alcool e prediligere le verdure, ma acquisire una filosofia di fondo che si basi su metodiche di cucina, associazione di alimenti e scelte di verdure e ortaggi di stagione. Una filosofia che non è perfettamente conosciuta e che, mediante le iniziative territoriali, cerchiamo di diffondere in maniera capillare"