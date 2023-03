Prima uscita ufficiale della sindaca di Pachino a Noto dopo il ritiro delle dimissioni

Prima uscita ufficiale questa mattina della sindaca di Pachino dopo il ritiro in extremis delle sue dimissioni da primo cittadino. Carmela Petralito, così come tutti gli altri sindaci della Diocesi di Noto, ha partecipato alla cerimonia di insediamento del nuovo vescovo della città netina, monsignor Salvatore Rumeo. Ha 24 re di tempo, ma forse gli servirà ancora qualche giorno in per decidere la formazione della nuova giunta dopo l'azzeramento. Sceglierà partiti e movimenti della prima ora? L'interrogativo in tal senso è d'obbligo, anche perchè chi l'ha circondato in questi sedici mesi le avevano fatto prendere la decisione di mollare, oppure creerà un esecutivo di salute pubblica, magari con l'ingresso di tecnici per dare slancio e decoro a Pachino, con un Comune in dissesto finanziario. Sapremo tutto nelle prossime ore.