Catania, Lombardo: "La candidatura di Sudano fuori dalla logica politica"

"E’ una cosa che non mi spiego che è fuori dalla logica politica. Quest’ultima, la logica politica, vuole che si concordi tra partiti". Lo afferma il leader del Mpa, Raffaele Lombardo, a Catania, parlando con i giornalisti a margine di una manifestazione del suo movimento, in merito alla candidatura a sindaco della parlamentare leghista, Valeria Sudano, in quota Lega, in vista delle elezioni amministrative di fine maggio che, oltre ai manifesti già ha apparsi in città e suoi social, ha appena ricevuto l’endorsement dal suo ‘capo’ di partito, il ministro Matteo Salvini.

"Il nostro esponente e sindaco di Adrano, Fabio Mancuso - ricorda Lombardo- giovedì scorso ha partecipato ad un incontro per cominciare a parlare di candidati sindaci del centrodestra su Catania ed altre città. Ci si è aggiornati ma poi, l’indomani, esce la candidatura di un partito. Ma siamo sicuri che è un partito, che è quello della Lega? - si chiede Lombardo- Io esprimo una valutazione diversa. Penso che la settimana entrante bisognerà vedere".

Per Lombardo infine "o esplode tutto a seguito della iniziativa di ieri, mi auguro sinceramente di no, o il resto del centrodestra si aggrega e a questo punto sarebbe opportuno che qualche candidatura venuta fuori prima del tempo si ritirasse".